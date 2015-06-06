حركة تنقلات محدودة بأقسام الشرطة بالإسماعيلية

أجرى اللواء منتصر أبوزيد، مدير أمن الإسماعيلية، حركة تنقلات محدودة على مستوى المديرية داخل المراكز والأقسام والمباحث.>وشملت الحركة العميد ياسر الحفناوى رئيسا لقسم التفتيش بمديرية الأمن، والعقيد وليد التابعى شرطة المرافق، والعقيد بهاء شلبى وكيلا لشرطة النجدة، والعقيد شريف وجيه، نائبا لمأمور قسم ثالث، والعقيد خالد الشيخ نائبًا لمأمور القصاصين، والعقيد حسام ندا، مأمورا لقسم ثان الإسماعيلية، والعقيد خيرى عبدالصبور مديرا لإدارة التخطيط بالمديرية، والمقدم أحمد عبدالحى بإدارة الترحيلات، والمقدم أسامة حسين بقسم الترحيلات، والمقدم صلاح حافظ نائبًا لمأمور القنطرة غرب والرائد حجازى صلاح نائبا لمأمور القنطرة شرق.

كما شملت الحركة بعض الضباط بإدارة البحث الجنائى، حيث تم تعيين الرائد خالد شعلان رئيسا لمباحث مركز الإسماعيلية، والرائد أحمد النمكى ضابطا بإدارة البحث الجنائى، والرائد بهاء المغاورى رئيسا لمباحث المرافق، والنقيب أحمد قاعود بمباحث تأمين الطرق، كما تم تصعيد 6 ضباط نظاميين الى المباحث الجنائية.