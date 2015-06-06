أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا جمالي طبيعي ومبحبش أي نوع من اللحوم " -
شيري ستوديو - المطربة " بلقيس " ... تبدع وتتألق في الغناء أغنية " إنت " -
أهداف مباراة شتوريل وبنفيكا فى إياب نصف نهائى كأس البرتغال 3/3 -
تشيلسي يجلد السيتي بهدفين في قمة «البريمير ليج» -
فيديو| يوفنتوس يخسر من نابولي ويضرب موعدًا مع لاتسو في نهائي الكأس -
هال سيتي يتخطى ميدلزبره برباعية -
«البريمير ليج»| آرسنال يدك وست هام بثلاثية.. وتوتنهام يواصل مطاردة تشيلسي -
شاهد.. لاعب نابولي يسجل هدف تاريخي في شباك يوفنتوس -
مساء dmc -أهم تصريحات الرئيس السيسي في لقاؤه مع مجموعة من المسئولين السياسيين والعسكريين بمقر إقامته -
شيري ستوديو - شيرين رضا ... أنا بحب براد بيت " زي القمر " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

إيران تهاجم سفير السعودية الجديد بالعراق وتتهمه بمراقبة تحركات "سليمانى"

Google+ Print
إيران تهاجم سفير السعودية الجديد بالعراق وتتهمه بمراقبة تحركات "سليمانى" إيران تهاجم سفير السعودية الجديد بالعراق وتتهمه بمراقبة تحركات "سليمانى"
هاجمت وسائل إعلام طهران سفير المملكة العربية الجديد لدى العراق، وزعمت وكالة أنباء فارس الإيرانية، أن مهمة السفير السعودى الجديد فى بغداد هى مراقبة تحركات الجنرال قاسم سليمانى، قائد الفيلق القدس الإيرانى التابع للحرس الثورى، وترتيب أمور أهل السنة العسكرية والإشراف على جيش الأنبار ووقف "المد الإيرانى" فى العراق والحد من نفوذ الحشد الشعبى.

وقالت الوكالة على نسختها العربية، إن تغيير السفير السعودى الجديد فى العراق ثامر بن سبهان السبهان بات مسألة وقت لا أكثر، مع إثارة السيرة الذاتية للسفير حفيظة الساسة العراقيين، لكونه شخصية عسكرية لا دبلوماسية، على حد قول الوكالة.

ونقلت الوكالة عن مصدر سياسى عراقى رفيع قوله "تعيين رجل أمن في منصب سفير لبلاده في العراق هو إهانة للعراق وإسقاط فرض من قبل السعودية لكون السفير المعين ليس سوى رجل أمن وله تأريخ غير مشرف فضلا عن كونه بعيد كل البعد عن الدبلوماسية".

فيما قال القيادى فى فيلق بدر بالعراق، أبو مجاهد البيلاوى، أن السفير السعودى لا يمتلك مواصفات ومؤهلات تمكنه من العمل فى السفارة السعودية فى العراق، داعيا الخارجية العراقية إلى عدم الموافقة على السفير الحالى.

وقد أعلنت الرياض، تعيين أول سفير مقيم لها في بغداد منذ العام 1991، بعد مفاوضات استمرت لأشهر بين البلدين منذ تشكيل حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل