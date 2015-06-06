قوات الدفاع الجوى السعودى تعترض صاروخ سكود أطلق من اليمن

قالت السعودية إنها اعترضت صاروخ سكود أطلق من اليمن باتجاه المملكة فى وقت مبكر من اليوم السبت من قبل المتمردين الحوثيين الشيعة وحلفائهم، ما يمكن أن يكون تصعيدا كبيرا فى الحرب التى امتدت شهورا.

وذكر تقرير لوكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت أطلقت ميليشيات الحوثى والمخلوع على عبدالله صالح صاروخ سكود باتجاه مدينة خميس مشيط".

ولم تذكر الوكالة أى خسائر بشرية جراء الهجوم، الذى يعد أول استخدام لصواريخ سكود التى تعود إلى حقبة الحرب الباردة من قبل المتمردين منذ بدء الغارات الجوية التى تقودها السعودية فى مارس.

وأفاد السعوديون على وسائل الإعلام الاجتماعى بسماع صفارات الإنذار من الغارات الجوية تدوى فى أنحاء المدينة خلال الهجوم.

وأشار البيان إلى أن قوات الدفاع الجوى السعودية اعترضت الصاروخ سكود بصاروخى باتريوت، مضيف: "وبادرت القوات الجوية للتحالف فى الحال بتدمير منصة إطلاق الصواريخ التى تم تحديد موقعها جنوب صعدة".

وقال مسئولون أمنيون إن طائرات التحالف شنت على الأقل ست غارات جوية فى وقت مبكر السبت ضد موكب حوثى باتجاه صعدة، كما استهدفت الغارات موكبا فى محافظة عمران، يقول حوثيون ومسؤولون قبليون إنه كان ينقل ماشية.