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المتحدث باسم التحالف العربى يعلن امتلاك الحوثيين 300 صاروخ سكود

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المتحدث باسم التحالف العربى يعلن امتلاك الحوثيين 300 صاروخ سكود المتحدث باسم التحالف العربى يعلن امتلاك الحوثيين 300 صاروخ سكود
كشف الناطق الرسمى باسم قوات التحالف العربى العميد ركن أحمد عسيري، امتلاك ميليشيات الحوثى والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح لما يقارب 300 صاروخ سكود إلا انه قال ان قوات التحالف استطاعت "تدمير الكثير من صواريخ سكود كان يملكها نظام صالح".

وقال العميد عسير فى لقاء مع فضائية ( العربية ) اليوم السبت أن إطلاق (الحوثيين وميليشيا على صالح ) صاروخا واحدا بعد مضى 70 يوما من بدء العمليات العسكرية اتجاه يدل على نجاح قوات التحالف فى تدمير الكثير من الصواريخ التى يمتلكونها، مؤكدا عدم استبعاد قوات التحالف أن تعيد الميليشيات إطلاق صواريخ، وقوات الدفاع الجوى السعودى فى أتم جاهزيتها للتصدى لهذه الصواريخ، وهذا ما حدث ليل أمس.

وأعلنت قوات التحالف العربية اليوم السبت أن الدفاع الجوى السعودى تمكن من اعتراض صاروخ ( اسكود) ، بصاروخى (باتريوت) ، أطلقته ميليشيات الحوثى وصالح ، من الاراضى اليمنية، باتجاه خميس مشيط (جنوب المملكة) اليوم .

وأعلنت قوات التحالف العربية ان " القوات الجوية للتحالف بادرت فى الحال بتدمير منصة إطلاق الصواريخ التى تم تحديد موقعها جنوب صعدة".

وأوضح العميد الركن عسيرى فى تصريحاته لقناة" العربية" أنه منذ بدء العمليات كانت الميليشيات مقسمة إلى قسمين، الأول هم الحوثيون الذين يتكفلون بالقتال على الحدود السعودية، والثانى قوات المخلوع صالح التى تتكفل بالقتال داخل اليمن، موضحا أن ما حدث، مساء أمس، هو اندماج القسمين فى القتال على الحدود. وأشار إلى أن العمليات العسكرية ضد الميليشيات مستمرة، خصوصا أننا "نواجه عدوا شرسا يريد قتل المدنيين".

واكد العسيرى "سنستمر فى حماية أمن المواطن السعودى وسلامته" وكشف العميد الركن عسيرى " أن ميليشيات الحوثى استعانت بالحرس الجمهورى بسبب اليأس ".

واعلن العسيرى ان "ميليشيات المخلوع صالح تساند الحوثيين لمهاجمة السعودية".
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مصر 365

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