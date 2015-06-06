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قيادى حوثى: وفد الحوثيين يغادر سلطنة عمان ويتوجه إلى روسيا

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قيادى حوثى: وفد الحوثيين يغادر سلطنة عمان ويتوجه إلى روسيا قيادى حوثى: وفد الحوثيين يغادر سلطنة عمان ويتوجه إلى روسيا
أفاد قيادى لدى جماعة أنصار الله الحوثى اليوم السبت بأن وفد الجماعة الذى شارك فى المباحثات والمشاورات فى العاصمة العمانية مسقط غادر اليوم السبت، عمان متوجها إلى العاصمة الروسية موسكو.

وقال القيادى، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن زيارة وفد جماعة الحوثيين إلى موسكو تأتى بناء على دعوة رسمية تلقاها الوفد من وزارة الخارجية الروسية.

وأشار القيادى إلى أن زيارة وفد الحوثيين إلى موسكو ستتضمن مناقشة العديد من المواضيع والقضايا اليمنية "التى سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وكان وفد من جماعة أنصار الله الحوثية، برئاسة رئيس المجلس السياسى للجماعة صالح الصماد، قد توجه إلى سلطنة عمان يوم السبت 23 مايو ، وذلك لبحث سبل إيجاد حل للحرب الدائرة فى اليمن مع "أطراف دولية وإقليمية."
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