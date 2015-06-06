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#نهائي_الابطال .. زيدان: أتمنى أن يقدم موراتا شيئا رائعا ليتوج يوفنتوس

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#نهائي_الابطال .. زيدان: أتمنى أن يقدم موراتا شيئا رائعا ليتوج يوفنتوس #نهائي_الابطال .. زيدان: أتمنى أن يقدم موراتا شيئا رائعا ليتوج يوفنتوس

يتمنى زين الدين زيدان الأسطورة الفرنسية ومدرب فريق الشباب في ريال مدريد أن يقدم ألفارو موراتا مهاجم يوفنتوس أداء رائعا أمام برشلونة في نهائي دوري أبطال أوروبا اليوم السبت.

وسجل موراتا هدفين في شباك فريقه السابق ريال مدريد، ليقود يوفنتوس للتأهل للنهائي.

وقال زيدان في تصريحات لصحيفة "ماركا" من برلين: "موراتا كان رائعا هذا الموسم، وأتمنى أن يقدم شيئا رائعا في النهائي بعدما أخرجنا يوفنتوس من البطولة".

وتابع "أتمنى أن يفوز بدوري الأبطال مع يوفنتوس".

في حال الفوز، سيكون موراتا رابع لاعب في تاريخ دوري الأبطال يتوج بالبطولة عامين متتاليين بعد مارسيل دوساييه وجيرارد بيكيه وصامويل إيتو.

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