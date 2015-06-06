نهائي_الابطال – زيدان: لا يجب أن نستهين بالفرق الإيطالية

"لا يجب أن نستهين بالفرق الإيطالية" هكذا تحدث الأسطورة الفرنسية والمدير الفني لفريق الشباب بريال مدريد زين الدين زيدان عن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي يوفنتوس بنظيره برشلونة في الملعب الأوليمبي ببرلين في نهائي دوري أبطال أوروبا يوم السبت.

وتنصب كل الترشيحات في كفة برشلونة للفوز باللقب للمرة الرابعة خلال آخر تسع سنوات، وأن يكمل الثلاثية التاريخية خلال الموسم الجاري للمرة الثانية بعد عام 2009.

وتحدث زيدان عن المباراة قائلا:"كل المتابعين يؤكدون أن برشلونة مرشحون أقوى من يوفنتوس للفوز".

وتابع في تصريحه المقتضب الذي نقلته الصحفة الرسمية لدوري أبطال أوروبا على موقع التواصل الاجتماعي تويتر"لكن لا يجب أن نستهين ونقلل من قدرات الفرق الإيطالية".

يذكر أن زيدان سبق وأن ارتدى قميص يوفنتوس في الفترة ما بين عامي 1996 و2001 وتأهل معهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين لكن خسر اللقب فيهما.