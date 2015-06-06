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نادى العلوم بقصر ثقافة الطفل فى قنا ينظم ندوة عن ترشيد استهلاك المياه

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نادى العلوم بقصر ثقافة الطفل فى قنا ينظم ندوة عن ترشيد استهلاك المياه نادى العلوم بقصر ثقافة الطفل فى قنا ينظم ندوة عن ترشيد استهلاك المياه
نظم نادى العلوم بقصر ثقافة الطفل، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ندوة عن ترشيد استهلاك المياه، حاضر فيها الدكتورة فايزة على بهيج، مدير معمل بيولوجى مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، ومحمد أحمد على، أخصائى توعية بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا.

وقالت جيهان رمزى، مديرة قصر ثقافة الطفل، إن هذه الندوة تأتى فى إطار النشاط الصيفى للقصر، كما أنها تجىء فى إطار اضطلاع قصر الثقافة بدوره المنوط به اجتماعيا وثقافيا، وجهوده فى مجال التوعية الفكرية للمواطنين بضرورة المحافظة على نهر النيل، وترشيد استخدام مياهه لما فيه نفع الإنسان والحيوان والنبات، دون إسراف أو تبذير، خاصة فى ظل التهديدات المائية، التى تواجهها الآن.

من جهتها قالت مروة محمد عوض، مسئولة نادى العلوم بقصر ثقافة الطفل، إن هذه الندوة تأتى فى ضوء التنسيق الفعال والمستمر بين قصر ثقافة الطفل وجميع الوزارات والهيئات والقطاعات المحيطة به فى المجتمع القنائى، والتي من بينها شركة مياه الشرب والصرف الصحى؛ للمشاركة الواجبة فى الحملة القومية لحماية نهر النيل، والحفاظ على مياهه، وأهمية ترشيد استهلاكها، وخطورة إهدارها، وكيفية تقليل الفاقد والمهدر منها.

وأضافت أنه تم خلال الندوة الحديث عن أهمية ترشيد استهلاك المياه، وأفضل السبل والوسائل لتحقيق ذلك، كما تم إلقاء الضوء على السلوكيات السلبية، التى يمارسها بعض المواطنين فى التعامل مع المياه، والنتائج السلبية المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء، والمسئولية المجتمعية تجاه ترشيد استهلاك المياه.
>وفى نهاية الندوة، تم عقد ورشة تدريبية فى أعمال السباكة للمشاركين، لتعريفهم بأسسها، وكيفية إصلاح الأعطال البسيطة فى المنزل.
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مصر 365

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