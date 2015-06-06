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بالفيديو..قطة تستقبل "محلب" بمعهد تيودور بلهارس.. ورئيس الوزراء: "مسخرة"

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بالفيديو..قطة تستقبل "محلب" بمعهد تيودور بلهارس.. ورئيس الوزراء: "مسخرة" بالفيديو..قطة تستقبل "محلب" بمعهد تيودور بلهارس.. ورئيس الوزراء: "مسخرة"
كشفت جولة المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، المفاجئة بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث بالجيزة، عدد من السلبيات، منها ظهور قطة فى ممر أحد الأقسام، بالمعهد، بالتزامن مع مرور رئيس الوزراء، وهو ما قابله "محلب" قائلا: "مسخرة".

ورصد ، حصل "اليوم السابع"، عليه تواجد عدد كبير من نوافذ الزجاجية المكسورة بالممر، وعلق محلب قائلا:"حرام عليكم".

وكان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أجرى جولة مفاجئة لمعهد تيودور بلهارس للأبحاث بالجيزة لتفقد الأوضاع به والاطمئنان على سير العمل داخله.

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مصر 365

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