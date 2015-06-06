وزير الصحة: لدينا سيارة إسعاف لكل 30 ألف مواطن ولن أسمح بالإهمال

أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، أن رجال الإسعاف يمثلون الدرع الحقيقية، التى تحمى المواطن من الكوارث والأزمات، وأن هيئة الإسعاف بها سيارة لكل 30 ألف مواطن.

وقال وزير الصحة خلال حفل إطلاق سيارات الإسعاف الجديدة اليوم بمقر ديوان عام وزارة الصحة أن الوزارة حريصة على دعم التعليم المستمر، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء أول أكاديمية للإسعاف فى مصر لتخريج المسعفين.

وأضاف وزير الصحة أن تطوير هيئة الإسعاف يهدف إلى رفع زمن الاستجابة فى حالات الطوارئ، مشيرا إلى أن زمن الاستجابة الحالى من 8: 10 دقايق.

وأوضح وزير الصحة أنه لن يسمح بالإهمال والتقصير فى الإسعاف.



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