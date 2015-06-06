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الجيش الثالث الميدانى يكرم أسر شهداء الشرطة بالسويس

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الجيش الثالث الميدانى يكرم أسر شهداء الشرطة بالسويس الجيش الثالث الميدانى يكرم أسر شهداء الشرطة بالسويس
قال العميد محمد سمير، المتحدث العسكرى، إن الجيش الثالث الميدانى أقام حفلاً لتكريم عدد من أسر شهداء الشرطة المدنية بمحافظة السويس، الذين استشهدوا أثناء قيامهم بواجبهم فى حماية الوطن مع إخوتهم من رجال القوات المسلحة.

وأوضح المتحدث العسكرى فى بيان له اليوم الأحد أن الاحتفال الذى شارك فيه عناصر من وزارة الداخلية تضمن معرضًا لأحدث الأسلحة والمعدات، الخاصة بعناصر الجيش الثالث الميدانى، بالإضافة إلى لقاءات رياضية بين فرق مختلطة من الجيش والشرطة فى أجواء سادت فيها روح التلاحم والود والمنافسة.

وأشار المتحدث العسكرى إلى أن اللواء أركان حرب محمد عبد اللاه قائد الجيش الثالث الميدانى ألقى كلمة نقل خلالها تحيات القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول صدقى صبحى لرجال الجيش والشرطة وأكد أهمية التعاون بينهم من أجل حماية الوطن ودعم استقراره، كما قام بتكريم عدد من المتميزين من ضباط وأفراد الشرطة المدنية بالإضافة إلى أسر شهداء وزارة الداخلية بمحافظة السويس.

حضر الاحتفال الفريق أسامة عسكر قائد القيادة الموحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب واللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية مدير أمن السويس والدكتور ماهر مصباح رئيس جامعة السويس والشيخ حافظ سلامة وعدد من رموز المجتمع بمحافظة السويس.
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