الإخوان يجتمعون بباريس لبحث التحريض ضد مصر بحضور كرمان والمرزوقى ومحسوب

أعلن عدد من قيادات الإخوان عن عقدهم اجتماعًا اليوم بباريس بحضور عدد من عناصر جماعة الإخوان، يعقبه مؤتمر صحفى للتحريض ضد مصر ، والمطالبة بوقف الأحكام ضد الإخوان.

ويحضر المؤتمرحسبما أشار بيان صادر عن الدكتور محمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، كل من منصف المرزوقى، الرئيس التونسى السابق، وأيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، ويحيى حامد، وزير الاستثمار السابق، والقيادى الإخوانى البارز، وتوكل كرمان، الناشطة اليمنية، ومحمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط.

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