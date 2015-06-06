موجز أخبار مصر للساعة6.. إلغاء حكم اعتبار "حماس" إرهابية.. والحركة ترحب

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عدداً من الأخبار المهمة، فى مقدمتها قرار محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، بإلغاء حكم اعتبار حركة المقاومة الإسلامية حماس جماعة إرهابية، وتأكيدات سامى أبو زهرى القيادى بالحركة ترحيب حماس بالحكم، معتبراً أنه يؤكد تمسك مصر بدورها القومى تجاه القضية الفلسطينية.

وعلى مدار الساعات الماضية، قدم "اليوم السابع" تغطية لإضراب المحامين فى القاهرة ومختلف المحافظات، تنفيذاً لقرار النقابة العامة، وإعلان سامح عاشور نقيب المحامين إحالة المخالفين لقرار الإضراب لمجلس تأديب، وذلك بعد أيام من تعدى ضابط على محام فى دمياط.

وتابع "اليوم السابع" كواليس انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، النظام القديم، وأداء الطلاب امتحاناتهم وسط تكثيف أمنى تحسباً لوقوع أى أعمال عنف أو شغب، وحالة طوارئ رفعتها وزارة التربية والتعليم للاطمئنان على سير الامتحانات دون غش أو أى تجاوزات.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة:

- مستأنف الأمور المستعجلة تقضى بإلغاء حكم اعتبار حماس منظمة إرهابية

- حماس ترحب بقرار محكمة الأمور المستعجلة بإلغاء حكم اعتبار الحركة منظمة "إرهابية".. أبو زهرى: تأكيدا على تمسك القاهرة بدورها القومى تجاه القضية الفلسطينية.. رضوان: بداية لعلاقات جيدة ومستقرة

- استشهاد فرد شرطة فى انفجار عبوة ناسفة داخل ورشة لتصنيع المتفجرات بالغربية

- محامو مطروح يكسرون الإضراب.. وأحدهم: إجراءات النيابة ضد ضابط دمياط كافية

- بالصور.. خلافات ومشادات بين المحامين أمام دوائر محكمة شمال القاهرة بسبب "الإضراب".. والنقابة تشكل غرفة عمليات لحصر المخالفين للقرار.. ومحام: الاحتجاج ليس له داع.. وهناك من يسعى لاستخدامنا كـ"قطيع"

- سامح عاشور: نجاح إضراب المحامين بنسبة تجاوزت 90% وإحالة المخالفين للتأديب

- بالفيديو..إضراب المحامين يصل المحافظات..تأجيل القضايا الجنائية فى سوهاج .. و"بورسعيد" الابتدائية خارج الخدمة.. محامو الشرقية يمتنعون إلا قليلاً.. وفى الوادى الجديد المحامون فى استراحات المحاكم دون عمل

- الحبس سنتين لمحمد العمدة ومالك قناة الحافظ لاتهامهما بسب نجيب ساويرس

- الرئيس يصل القاهرة بعد زيارته لألمانيا والمجر

- حكاية رجل أوقف موكب الرئيس فى المجر.. قال: "جئت مصمماً أشوفه وأسلم عليه قبل مغادرته".. والسيسى يؤكد للتليفزيون المجرى: عازمون على تحقيق العدالة الاجتماعية.. ويحمل طفلا من أبناء الجالية فى بودابست

- وزير الخارجية: مباحثات الرئيس فى برلين كشفت احترام وتقدير الألمان لمصر

- بعد نجاح زيارتى ألمانيا والمجر.. أحزاب تثنى على جولات السيسى الخارجية.. المصريين الأحرار: جعل العالم يعترف بشرعية30يونيو.. مصر بلدى: أحبط مخططات الإخوان.. النور: الوفود الشعبية عكست صورة النسيج المصرى

- قطة تستقبل "محلب" بمعهد تيودور بلهارس.. ورئيس الوزراء: "مسخرة"

- فى جولة مفاجئة..محلب يتفقد معهد القلب بإمبابة ويهدد بإقصاء المقصرين.. ويؤكد: لدى تقارير عن فساد الدعامات وتكدس المرضى..و"اللى خايف على عيادته يمشى..وأنا خدام الغلابة"..ويكلف بإعفاء مدير"تيودور بلهارس"

- بعد مرور 3 سنوات.. التعليم تتوصل لمؤسس "شاومينج بيغشش طلاب الثانوية"

- التعليم: امتحان اللغة العربية للثانوى مطابق لمواصفات الورقة الامتحانية

- أول أيام امتحانات الثانوية العامة "دون غش".. 4188 طالبا بالنظام القديم أدوا امتحان اليوم.. "التعليم" تعلق قرار "الحرمان من الامتحان" بمداخل اللجان.. واعتبار المدعى اختطافه فى أسيوط "غياب"

- "التعليم": تحرير محضر لطالب ثانوى بأسيوط بعد ضبطه بتليفون محمول

- انطلاق قطار امتحانات النظام القديم للثانوية العامة بالمحافظات.. طالب واحد يؤدى الامتحان بالسويس.. وغياب طلاب الوادى الجديد.. أمن الشرقية يكثف تواجده بمحيط المدارس.. ولأول مرة.. لجنة بالسلوم

- الأزهر: إلغاء ندب جميع المراقبين فى لجنة معهد فتيات سوهاج لعدم الانضباط

- وكيل الأزهر: القبض على طالبين سربا امتحان الجغرافيا بالشهادة الثانوية

- بسبب "مرسى ومانديلا".. معركة بين بلال فضل وحلفاء "الإخوان".. "فضل": مرسى ليس زعيم جنوب أفريقيا.. وحلفاء الجماعة: جاهل ولديه غل.. ووليد شرابى: مرسى ومانديلا متشابهان

- بلاغ للنائب العام يتهم أبناء مبارك بالاعتداء على أحد مصابى 25 يناير

- ضبط 6إرهابيين أثناء زرعهم عبوات ناسفة على شريط السكة الحديد بالغربية

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- بالفيديو.. فى جولة مفاجئة..محلب يتفقد معهد القلب بإمبابة ويهدد بإقصاء المقصرين

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