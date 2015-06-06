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بالفيديو.. السيسى يحمل طفلا من أبناء الجالية المصرية فى المجر

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بالفيديو.. السيسى يحمل طفلا من أبناء الجالية المصرية فى المجر بالفيديو.. السيسى يحمل طفلا من أبناء الجالية المصرية فى المجر
رصدت كاميرا “اليوم السابع”، اصطفاف عدد كبير من أبناء الجالية المصرية بساحة الأبطال، فى بوادبست، لتحية الرئيس عبد الفتاح السيسى. فيما احتضن الرئيس، طفلاً من أبناء الجالية المصرية المشاركين فى احتفالية الترحيب.

وعلى الفور، حرص الرئيس كذلك على التوجه لتحية أبناء الجالية المصرية، الذين اصطفوا فى ساحة الأبطال للترحيب به، والذين قدموا من مختلف المدن المجرية والأوروبية، وقد وجه الرئيس لهم التحية والتقدير لحرصهم على الحضور خلال زيارته للمجر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وصل الصالة الرئاسية بمطار القاهرة الدولى، بعد انتهاء زيارتة لدولتى ألمانيا والمجر، وسط وجود جميع القيادات الأمنية بالمطار لاستقبال الرئيس.

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مصر 365

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