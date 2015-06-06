مصرع شخصين في حادث سير بالوادي الجديد

لقي شخصان مصرعهما، اليوم السبت فى حادث سير بالوادي الجديد، نتيجة تصادم سيارة ميكروباص وعربة كارو بمركز بلاط.

تلقى اللواء عمر أحمد ناصر نائب مدير أمن الوادي الجديد، إخطارا يفيد مصرع شخصين أمام قرية تنيدة بمركز بلاط، وتبين مصرع عبدالحكيم محمد يونس، 30 سنة، ومقيم بمركز بلاط، ومحمد يونس محمد 45 سنة ومقيم بمركز بلاط أيضا، نتيجة لتصادم ميكروباص أجرة بعربة كارو بطريق “الخارجة- الداخلة” أمام قرية تنيدة بمركز بلاط.

تم نقل الجثتين لمستشفى الداخله المركزى، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامه لمباشرة التحقيقات.