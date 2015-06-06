طفلك مصاب بفقر الدم كيف تعالجينه؟

قد لا تعلمين مدى خطورة الإصابة بفقر الدم «الأنيميا» سواء لك أو لطفلك، لذلك يجب التوجه إلى الدكتور بمجرد الشك بوجود هذا المرض, فقر الدم يشكل علامة مبكرة لتطور مرض أكثر حدة وخطورة.

«سيدتي نت» استضافت الدكتورة إيمان سعيد، اختصاصية تغذية في مستشفى توأم بالعين؛ للتحدث عن هذا المرض.

فقر الدم الأنيميا

هو عبارة عن نقص في عنصر الحديد الموجود في خلايا الدم، ويمكن تشخيصه عندما يقل تركيز الهيموجلوبين عن المعدل الطبيعي.

أعراضه: التعب، وشحوب في الوجه، خفقان قلب سريع وغير منتظم، ضيق التنفس، الدوخة، الصداع، فقدان الشهية، الخمول، الأرق، التهاب الفم واللسان، تأخر في نمو الجهاز التنفسي والحركي واللغوي للأطفال، قلة التحصيل الدراسي وقلة التركيز، نقص المناعة للأمراض والعدوى السريعة، زيادة خطورة التسمم بالمعادن الثقيلة مثل: الرصاص؛ نتيجة لزيادة امتصاص الحديد لتعويض عوز الحديد للأطفال، نقص النشاط الجسماني.



أنواع فقر الدم

فقر الدم الغذائي: يحدث نتيجة نقص عنصر غذائي في جسم طفلك، وعند توفره بمقادير كافية في الطعام يتعافى الطفل.

فقر الدم الوراثي: يحدث نتيجة اضطرابات وراثية في منشئها في كريات الدم أو خضاب الدم. كفقر الدم المنجلي.

الالتهابات الجرثومية: أو أمراض في الكبد أو قصور كلوي مزمن.

عوامل فقر الدم

اضطرابات الأمعاء: وهذه من شانها التأثير على امتصاص مركبات الغذاء في الأمعاء الدقيقة.

الدورة الشهرية: الحيض عند النساء في سن الخصوبة يفقدها كميات من الدم ونتيجة لذلك تفقد الحديد أيضاً.

الحمل: لأن مخزون الحديد المتوفر ينبغي أن يدعم حجماً أكبر من الدم، وأن يكون مصدراً للهيموجلوبين الذي يحتاج إليه الجنين للنمو والتطور.

تشخيصه

تتراوح قيم الهيموجلوبين الطبيعية لدى:

الرجال 13 غم /100 ملليتر

النساء 12 غم /100 ملليتر

الأطفال من 6-11 سنة 11.5 غم /100 ملليتر

الأطفال من 12-13 سنة 12 غم /100 ملليتر

أسباب فقر الدم الغذائي

1 - قلة تناول الأغذية ذات المصدر الجيد للحديد وعالية الامتصاص مثل: «الكبد، الكلى، القلب، اللحوم، صفار البيض، الفواكه المجففة والدبس، والفستق الحلبي، الخضراوات الورقية الخضراء مثل: البقدونس، النعناع، الكزبرة، الجرجير، والحبوب الكاملة والسمسم».

2 - وجود مواد تؤثر سلبياً على امتصاص الجسم للحديد، وبذلك لا يتمكن الجسم من الاستفادة منه مثل: الشاي والقهوة، الحليب ومنتجاته، المشروبات الغازية، الشوكولاتة، الكاكاو، الحبوب والبقوليات.

3 - عدم تناول الأغذية التي تحتوي على مواد تساعد على الزيادة في امتصاص الحديد كفيتامين جـ، الذي يزيد من امتصاصه إلى عدة أضعاف.

أطعمة واختيارات

أغذية غنية بالحديد النباتي ضعيف الامتصاص: «الحبوب الجاهزة للأكل المدعمة بالحديد، سبانخ، عدس، فاصولياء، لوبياء، خبز أسمر كامل، دبس التـمر، زبيب، لوز، مشمش».

أغذية غنية بالحديد الحيواني عالي الامتصاص: «لحمِ بقر، دجاج، بيض، سمك، روبيان، الكلية، الكبدة، القلب».

أغذية تحتوي فيتامين (ج) المدعّم للحديد: «جميع الخضراوات الخضراء، خصوصاً: الكرمب، القرنبيط، السبانخ، اللفت والفلفل الأخضر والمقدونس. وجميع أنواع الفواكه، خصوصاً: البرتقال، الليمون، الفراولة، البطيخ.

أغذية تحتوي فيتامين (ب6) المدعم للحديد:

o - جميع أنواع اللحوم والدواجن والأسماك.

o – البيض والنقانق.

o - جميع أنواع الفواكه الجافة.

o - بذور القمح.

o - بذور الذرة.

نصائح لغذاء أفضل

1 – لا تضيفي الشوكولاتة أو الكاكاو إلى حليب طفلك، وامنعيه من شرب الشاي بعد اللحوم والخضراوات.

2 – أبعدي عنه كل الأغذية المصنعة والملونة والمشروبات الغازية.

3 – اجعلي غداءه متوازناً؛ فيه لحم، أو دجاج، أو سمك، وخضراوات ورقية داكنة اللون فوجود فيتامين (ج) المتوفر في الخضراوات يزيد من امتصاص الحديد في الأمعاء.

4 – ليس هناك داع لإعطائه أي حبوب فيتامين أو معادن إضافية. فبعض الفيتامينات والمعادن قد يكون لها تأثير سلبي على فقر الدم عندما يتم تناولها بشكل عشوائي أو بكميات كبيرة. مثلاً فيتامين c قد يكون له تأثير سلبي على مريض فقر الدم.

5 - عند تناوله حبة حديد يرتفع مستوى الصوديوم لديه؛ بسبب التهيج من الأدرينالين، ما يسبب انخفاضاً في مستوى الماغنسيوم، وبالتالي الكالسيوم، وارتفاعاً في مستوى البوتاسيوم، ثم انخفاضاً في مستوى النحاس والتوتياء. وفي النهاية انخفاضاً في مستوى الحديد بشكل أكبر.

6 – أدخلي الحلبة في غذائه؛ لاحتوائها على مركب الديزوجنين؛ وهي مقوية ومخفضة للسكر، وتفيد تشققات الجلد، إلا إن فوائدها كبيرة في علاج فقر الدم.