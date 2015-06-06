للأم.. 3 طرق سليمة لاستبدال حفاض طفلك

انتقل كثير من الأهل إلى استخدام الحفاضات القابلة لإعادة الاستعمال، فبرأي الأم جيما أنه لا داعي أن تكوني مناصرة للبيئة لتري الفرق, فقد ألبست ابنتها نيلي لأول مرة حفاضاً حقيقياً، وهي تبتسم، تعلّق: «كانت بدون شريط لاصق».

إن فكرة استبدال حفاض قابل لإعادة الاستخدام بالحفاض المستخدم لمرة واحدة مجنونة، ولكن الكثير، كما تقول جيما تقبلوها، والسبب برأيها هو انخفاض التكلفة. المحللة تشارلوت ليبي حثت الناس لاستخدام حفاضات القماش، رغبة منها في توفير الدخل.



تتابع قائلة: «قبل البدء بتجربتي الخاصة تخيلت محاولات فاشلة في طي مناديل الحمام وحفاضات مشبعة بالماء، وحتى تنظيف الأرض من الفضلات، ولكنني جربت قماشة Try Cloth مقابل 10 جنيهات إسترلينية من real nappy retailer fill your pants، وهو تحد أعرف أن ابنتي البالغة من العمر 12 شهراً ستتقبله بسرور. وقد ارتحت فوراً عندما رأيت أن هذه البناطيل متقدمة التكنولوجيا.



بعدها جربت تشارلوت حفاض Grovilla، all in one، الذي يحفظ الفضلات في مكانها تستغل نيلي الحرة من أي حفاض الفرصة وتتبول على السجادة. تتابع قائلة: «مع انقضاء اليوم أيقنت أن استخدام الحفاضات الأصلية أكثر صعوبة وتطلباً للتنظيف، وفي المساء أضع الحفاضات المستخدمة في الغسالة، وألبس نيلي حفاضاً صوفياً مخصصاً لليل، فتبدو كالحمل فيه، ولكن بحلول الخامسة فجراً تبكي وتكون مبللة جداً.



وبعد مرور شهرين أقوم باستخدام هذه الحفاضات في الليل، والحفاضات القابلة للرمي وقت النوم فقط، هذا قراري بناءً على تجربتي ولا بأس من التمتع بفوائد كلا الأمرين.

طرق سليمة

- اختاري حفاضاً متكاملاً all in one، وكل ما عليك فعله هو ضبط «الفيلكرو» أو إبزيم الضغط على مقاس طفلك (مقاس واحد سيدوم لحديث الولادة؛ حتى فترة التدريب على النونية)، ثم ثبتيه كما يضبط الحفاض العادي.

- اضبطي حفاض bambino mio solo من إلباس طفلك الحفاض العادي الذي يرمى بعد الاستخدام، كما أن القماش الحقيقي يساعد على ضبط الفيلكرو من أول مرة.

- اعلمي أن الجفاف سيدوم لأربع ساعات، فالتعامل مع التبول سهل جداً؛ إذ ارمي قطعة القماش المستخدمة ببساطة في سلة الغسيل وأضع غيرها.