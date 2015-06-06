تأجيل محاكمة المتهمين بـ"رشوة موانئ بورسعيد" لجلسة الغد

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل محاكمة كل من رئيس الهيئة العامة لموانئ بورسعيد ومستشار رئيس الهيئة من محبسهم، و5 من رؤساء شركتى مقاولات وبترول فى القضية المعروفة إعلاميا "برشوة موانئ بورسعيد" واتهامهم بتقديم وتقاضى رشاوى مالية نظير إنهاء صرف مستحقات لإحدى الشركات، وإسناد تنفيذ أعمال ومشروعات لصالحها، لجلسة الغد لاستكمال عرض الفيديوهات والمكالمات المسجلة، ومناقشة الشهود.

صدر القرار برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم وعضوية المستشارين، وجدى عبد المنعم، أيمن محمد وأمانة سر أحمد رجب ومحمود مصطفى.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وتقديم ممثل النيابة الفيديوهات الخاصة بالواقعة تنفيذا لقرار المحكمة الصادر بالجلسة الماضية، فيما يتعلق بواقعة الضبط، وعرضت المحكمة الفيديوهات الخاصة، بضبط واقعة الرشوة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية وأمرت بإخلاء سبيل مالك الشركة الهندسية بكفالة 200 ألف جنيه، وشملت قائمة المتهمين كلا من "أحمد.ن.ش.إ"، رئيس هيئة موانئ بورسيعد، و"محمد.أ.أ.ا.ج"، المستشار الهندسى للهيئة، و"محمد.ا.ق" مدير الإدارة الهندسية بالهيئة "محبوسين احتياطيًا على ذمة القضية".

وتبين من التحقيقات أن الرشاوى التى حصل عليها مسئولو الهيئة، تمثلت فى سيارات فارهة بمتطلباتها من صيانتها وآلاف الدولارات وتحمل مقدمو الرشاوى نفقات سفرهم للخارج فى رحلات ترفيهية إضافة إلى تقديم عملات ذهبية.