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ضبط طن لحوم فاسدة داخل مصنع فى العجوزة قبل طرحها فى رمضان

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ضبط طن لحوم فاسدة داخل مصنع فى العجوزة قبل طرحها فى رمضان ضبط طن لحوم فاسدة داخل مصنع فى العجوزة قبل طرحها فى رمضان
تباشر نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، التحقيق مع صاحب مصنع ضبط بداخله طن من اللحوم الفاسدة قبل عرضها على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

كشفت تحقيقات النيابة عن أن المصنع ضبط داخله طن من اللحوم الفاسدة، حيث ثبت من تقرير مفتش الأغذية أن اللحوم غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية ما يقرب من 3 أشهر وكان صاحب المصنع ينوى طرحها فى الأسواق قرب حلول رمضان وانتقلت النيابة لمعاينة اللحوم الفاسدة وتباشر التحقيق مع صاحب المصنع.
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