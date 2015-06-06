ضبط طن لحوم فاسدة داخل مصنع فى العجوزة قبل طرحها فى رمضان

تباشر نيابة العجوزة برئاسة المستشار أحمد دبوس، التحقيق مع صاحب مصنع ضبط بداخله طن من اللحوم الفاسدة قبل عرضها على الأسواق مع اقتراب شهر رمضان المبارك.إعلان - Ads إعلان - Ads
كشفت تحقيقات النيابة عن أن المصنع ضبط داخله طن من اللحوم الفاسدة، حيث ثبت من تقرير مفتش الأغذية أن اللحوم غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية ما يقرب من 3 أشهر وكان صاحب المصنع ينوى طرحها فى الأسواق قرب حلول رمضان وانتقلت النيابة لمعاينة اللحوم الفاسدة وتباشر التحقيق مع صاحب المصنع.
كشفت تحقيقات النيابة عن أن المصنع ضبط داخله طن من اللحوم الفاسدة، حيث ثبت من تقرير مفتش الأغذية أن اللحوم غير صالحة للاستخدام ومنتهية الصلاحية ما يقرب من 3 أشهر وكان صاحب المصنع ينوى طرحها فى الأسواق قرب حلول رمضان وانتقلت النيابة لمعاينة اللحوم الفاسدة وتباشر التحقيق مع صاحب المصنع.
>