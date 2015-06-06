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“هلال” و”لبيب” يصلان روما للمشاركة في مؤتمر “الفاو” واختيار رئيس للمنظمة

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“هلال” و”لبيب” يصلان روما للمشاركة في مؤتمر “الفاو” واختيار رئيس للمنظمة “هلال” و”لبيب” يصلان روما للمشاركة في مؤتمر “الفاو” واختيار رئيس للمنظمة

أرشيفية

 

وصل الى روما الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والوفد المرافق لهما، للمشاركة في أعمال الدورة 39 للفاو، وكان في إستقبالهما السفير المصري بإيطاليا، ورئيس  المكتب الزراعي في روما، حيث توجهوا مباشرة لمقر المنظمة للمشاركة في أعمال الدولة .

وشارك وزير الزراعة في الإنتخابات التي تشهدها منظمة الفاو لاختيار مدير عام المنظمة لمدة أربع سنوات قادمة، مؤكداً أن المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو”  يهدف إلى إستكمال الأهداف الإنمائية للألفية في مجال مكافحة الجوع ، وذلك بمشاركة عدداً من رؤساء البلدان وحضور أكثر من 130 وزيرا و12 من رؤساء دول العالم والعديد من الشخصيات الرفيعة المستوى .

وتابع وزير الزراعة انه لم يتقدم للانتخابات سوى  خوسيه غرازيانو دي سيلفا المدير العام  الحالي للمنظمة، لهذا المنصب، حيث  تم  اجراء اقتراع سري بتعيين المدير العام وفقا للمادة 37 من اللائحة العامة للمنظمة، حيث انه من المتبع ان يتم يتم البت في انتخاب مدير المنظمة بالاقتراع السرى حتي في حال ترشح شخصية واحدة، وان عدد الدول المشاركة في الاقتراع بلغت 189 دولة، موضحاً ان جدول الاعمال يتضمن  أيضاً تعيين رؤساء ونواب رؤساء اللجان، فضلاً عن تعيين الرئيس المستقل للمجلس وانتخاب اعضاء المجلس وحق التصويت وحق الرفض.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، المدير العام لمنظمة  الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، عقب انتخابه لفترة جديدة، لنقل تحية الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية للمدير العام والمشاركين في المؤتمر، فضلاً عن مناقشة عدداً من الموضوعات الخاصة بتعزيز سبل التعاون الزراعي بين والمنظمة .

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