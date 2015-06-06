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غياب جميع طلاب المنازل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

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غياب جميع طلاب المنازل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد غياب جميع طلاب المنازل في أول أيام امتحانات الثانوية العامة بالوادي الجديد

صورة أرشيفية

أكد صلاح محمد صلاح، مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، أن هناك خمسة طلاب من المفترض أن يؤدوا امتحان اللغة العربية، اليوم السبت، بمركزي الخارجة والفرافرة، ولكن تغيبوا عن الامتحانات ولم يتم التعرف على أسباب ذلك.

وأشار صلاح إلى أن هناك 4 طلاب منازل بلجنة مدرسة السلام، في مدينة الخارجة، وطالب بالفرافرة، وجميعهم لم يذهبوا إلى الامتحانات، فيما أكد أن إجمالى الطلاب في النظام القديم 40 طالبا على مستوى مراكز المحافظة.

أكد صلاح محمد صلاح، أنه تم تجهيز 16 استراحة للمراقبين موزعة بجميع المراكز، مشيرا إلى أنه روعى أن تكون بجوار اللجان وذلك لتلافى بعد المسافات.

وكانت امتحانات الثانوية العامة انطلقت اليوم السبت، بمحافظة الوادى الجديد، ويؤدي 1681 طالبًا بالنظام القديم والحديث بـ9 لجان بمراكز المحافظة الخمسة.

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