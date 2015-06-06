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دوري 2009 - الإسماعيلي لاتحاد الكرة: سنلجأ للفيفا

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دوري 2009 - الإسماعيلي لاتحاد الكرة: سنلجأ للفيفا دوري 2009 - الإسماعيلي لاتحاد الكرة: سنلجأ للفيفا

أبدى النادي الإسماعيلي استياء شديدا من رفض الاتحاد المصري لكرة القدم فتح باب التحقيق في شكواه حول بطولة الدوري المصري عام 2009 التي توج بها الأهلي.

الإسماعيلي أعلن في بيان رسمي مطالبته بحسم لقب الدوري المصري عام 2009 واحتسابه لصالح الإسماعيلي. (طالع التفاصيل)

وأكد محمد أبو السعود رئيس نادي الإسماعيلي إن مجلس الإدارة طلب من مسؤولي الجبلاية فتح ملف خسارة الفريق للقب الدوري.

ولكن عصام عبد الفتاح عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة أكد في تصريحات لـFilGoal.com أن شكوى الإسماعيلي غير منطقية. ( طالع التفاصيل )

ورد الإسماعيلي ببيان أكد فيه أنه كان يتوقع فتح باب التحقيق وبحث الشكوى من اتحاد الكرة، بدلا من محاولة تهميش القضية.

وأكد الإسماعيلي أنه سيلجأ إلى المحكمة الرياضية في الاتحاد الدولي "فيفا" لتقديم الشكوى.

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