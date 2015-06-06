مدرب حراس الأهلي: درسنا مهاجمي الإفريقي جيدا

أكد طارق سليمان مدرب حراس الأهلي على جاهزية الثلاثي شريف إكرامي وأحمد عادل عبد المنعم ومسعد عوض لمواجهة الإفريقي التونسي غدا الأحد.

ويستضيف الإفريقي المارد الأحمر غدا الأحد في إياب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب 2-1.

وقال سليمان في تصريحات للصحفيين: "عقدت جلسة مع الحراس الثلاثة شاهدوا خلالها عددا من اللقطات لمهاجمي الإفريقي".

وتابع "تعرفوا من خلالها على أسلوب لعب المهاجمين حتى يتكون لديهم رد فعل مناسب على أى لعبة".

وأتم سليمان "أثق تماما في الحراس الثلاثة، وفي قدرتهم على الحفاظ على شباك الأهلي نظيفة".