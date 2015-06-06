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الأهلي: نخشى أن يتأثر التحكيم أمام الإفريقي بالضغط الجماهيري

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الأهلي: نخشى أن يتأثر التحكيم أمام الإفريقي بالضغط الجماهيري الأهلي: نخشى أن يتأثر التحكيم أمام الإفريقي بالضغط الجماهيري

قال علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة في النادي الأهلي أنه يتمنى ألا يتأثر حكم مباراة الفريق الأحمر أمام الإفريقي بالضغط الجماهيري.

ويستضيف الإفريقي المارد الأحمر غدا الأحد في إياب دور الـ16 من كأس الكونفدرالية.

وكان الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب 2-1.

وقال عبد الصادق في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي: "أثق تماما في طاقم التحكيم الجزائري للمباراة، وأتمنى أن تخرج بشكل يليق بالفريقين".

وتابع "أخشى فقط من أن يتأثر الحكم بالضغط الجماهيري المتوقع، وهو شيء لا أتمنى حدوثه".

وواصل متما "طلبت من اللاعبين ضرورة التركيز فى المباراة، وعدم الاستجابة لأي استفزازات داخل الملعب او خارجه وعدم الاعتارض على قرارات الحكام".

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