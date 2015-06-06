إنبي لـ في الجول: هناك حماس لمشروع ميدو كخليفة لطارق العشري

أحمد حسام "ميدو" من الأسماء التي تتصدر قائمة اهتمامات نادي إنبي لتولي منصب المدير الفني للفريق البترولي بعد رحيل طارق العشري.

وقال زكريا السيد أمين الصندوق في النادي البترولي لـFilGoal.com إن إنبي متحمس لـ"مشروع ميدو" كون النادي يرغب في تعيين مدير فني لديه القدرة على استغلال قطاع الناشئين البترولي.

وأفصح زكريا السيد "ميدو يتولى مسؤولية قطاع الناشئين في الزمالك، هذه نقطة".

وهناك نقطة أخرى أعجبت إنبي وهي أن ميدو قدم في ولايته السابقة كمدير فني للفريق الأبيض عددا من الناشئين مثل مصطفى فتحي ويوسف "أوباما" وياسر إبراهيم، وهو ما دفع إنبي لمفاوضته.

رمزي

ويتولى تدريب إنبي حاليا حسين أمين الذي كان مدربا في جهاز طارق العشري حتى يتفق مجلس الإدارة على ما إذا كان المدير الفني الجديد سيتولى العمل من هذا الموسم أم من الصيف المقبل.

وصرح السيد "لدينا 6 مرشحين بالفعل سندرس ما يستطيع كل منهم تقديمه للفريق".

ووضع إنبي لائحة من الأسماء التي تستطيع خلافة العشري في الفريق منها هاني رمزي المدير الفني السابق للفريق البترولي ومنتخب مصر الأوليمبي.

كذلك يضع إنبي في لائحته اسم شوقي غريب المدير الفني السابق لمنتخب الشباب والناشئين والأول.