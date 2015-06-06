حوار - أيمن حفني يتحدث عن مهمة الحرب في الزمالك.. السافل وعودة شيكا ورفض الأهلي

"لاعبو الزمالك في مهمة حرب، وتعلمت هنا رفض الهزيمة أو حتى التعادل".. هذا جزء من حوار أيمن حفني حاوي الفريق الأبيض مع الموقع الرسمي لناديه.

حفني تألق مع الزمالك في أول مواسمه مع الفريق الأبيض، ولكنه بات قريبا من الرحيل في نهاية الموسم بمنافسة ثلاثة فرق سعودية هي أهلي جدة واتحاد جدة والشباب على ضمه.

عن أول مواسمه في الزمالك، ومستقبله مع الفريق .. يتحدث حفني في حواره مع الموقع الرسمي للزمالك.

مهمة حرب

فى البداية. كيف ترى تصدر الزمالك لمسابقة الدورى حتى الأن؟

الفريق يسير بخطى جيدة، ونحن متصدرون لجدول الدوري من الأسبوع الأول ويرجع الفضل إلى المولى عز وجل ووجود مجلس إدارة قوي مساند لنا. فالزمالك يمتلك أفضل لاعبين في مصر.

ولكني أرفض النغمة التى يرددها البعض فى وسائل الإعلام بأن الزمالك حسم اللقب رسميا، فالدوري ليس له أمان والدليل على ذلك بطولة 2003 التي حسمها الزمالك في أخر مباراة على حساب الأهلي.

هل الزمالك قادر على عبور سانجا باليندي؟

ما حدث في الكونجو معنى من ظلم تحكيمي كان فضيحة بكل المقاييس، ولكن الزمالك قادر على الفوز في مباراة الإياب ومواصلة المشوار نحو التتويج بالكونفدرالية لأول مرة في تاريخ النادي.

وماذا ينقص الزمالك ليفوز بالبطولات؟

كل عوامل النجاح موجودة في الزمالك ولا ينقصنا سوى التوفيق من الله، وأنا واللاعبون نعتبر أنفسنا في مهمة حرب وسنقاتل حتى النهاية للفوز بالمعركة.

فأنا تعلمت في الزمالك رفض الهزيمة أو حتى التعادل.

المستقبل

ما حقيقة العروض التي تصل الزمالك لضم حفني؟

لا أفكر في أي شيء قبل الفوز بالدوري، وأعد الجميع بأنني لن أخرج عن طوع مجلس إدارة الزمالك ولو رحلت سيكون بموافقتهم لأن حب جماهير الزمالك أهم من الأموال.

كل تركيزي الآن مع الفريق، ولم يتحدث معي أحد عن أي عروض احترافية.

وهل بالفعل طلبت تعديل عقدك؟

أقسم بالله أنني لم أطلب تعديل تعاقدي، وأنا أشعر بالرضا عن العقود الحالية.

وكيف ترى المنافسة فى مركزك فى ظل وجود لاعبين مميزين؟

من الطبيعي أن يمتلك فريق كبير مثل الزمالك أكثر من لاعب في نفس المركر، وبالتأكيد يوجد بيننا منافسة شرسة وشريفة في نفس الوقت من أجل الدخول في التشكيل الأساسي.

وفي النهاية، الفريق هو من يستفيد من تنافس اللاعبين، والكل مقتنع أن المدير الفني يشرك اللاعب المجتهد فقط.

من اللاعب الذي تحب اللعب بجواره؟

مصطفى فتحي بالتأكيد، فهو لاعب يمتلك موهبة لا تتكرر كثيرا وأرى أنه سيكون مستقبل الكرة المصرية، وأتحدث معه باستمرار عن ذلك وأتمنى له التوفيق. وأضحكني جدا لقب "السافل" الذي أطلق عليه بسبب مراوغاته للمنافسين.

ولا أنسى أحمد عيد عبد الملك صاحب الخبرة الكبيرة والذي نتعلم منه كثيرا، فهو رمانة الميزان في وسط ملعب الزمالك.

كيف ترى غياب خالد قمر عن التسجيل؟

الكل كان سعيدا بعدما سجل قمر هدفين في مرمى الشرطة، فهو مهاجم مميز ولكنه يواجه سوء حظ غريب. كان يحتاج فقط أن يسجل، ولذلك أتوقع أنه سيعود بسرعة وأقوى مما كان عليه.

كذلك أناشد باسم مرسي بالابتعاد عن وسائل الإعلام وعدم التركيز في أي أمور خارج الملعب، ليستمر على حالة الصحوة التي يعيشها خلال هذه الفترة فهو بالفعل أفضل مهاجم في مصر.

ومن أقرب اللاعبين إلى قلبك؟

كل لاعبي الزمالك قريبون إلى قلبي، ولكن علي جبر الأقرب وأريد أن أقدم له التهنئة على المستوى الذي يقدمه. فهو أفضل مدافع في مصر حاليا.

هل تشعر بضيق بسبب مفاوضات الزمالك مع لاعبين في مركزك؟

لا أشغل بالي بهذه الأمور، وأرحب بالمنافسة مع أي لاعب لأنني أثق في قدراتي وإمكاناتي داخل الملعب. وأستطيع أن أجبر أي مدرب على التواجد أساسيا.

و ما رأيك في عودة محمد إبراهيم وشيكابالا للزمالك؟

هذا الثنائي من "فلتات" الكرة المصرية، وانضمامه لنا يزيدنا قوة. وأتمنى عودة شيكابالا للزمالك.

ما ردك على تقارير معاناتك من إصابة مزمنة؟

أنا ألعب باستمرار. فهل الذي يشارك مع الزمالك دوبلير أيمن فحني؟

لو كنت أعاني من إصابة فهذا سيكون ظاهرا للجميع، وأنا لا أعاني من مرض وألعب به في السر. أناشد الإعلام بأن يتق الله فيما يكتب عني.

لماذا اتهمك البعض بالتهرب من المنتخب؟

اختياري للعب مع المنتخب شرف كبير، ووجودنا في منتخب مصر تكليف وليس اختيارا لأننا نخدم الوطن. ومن يهرب أو يدعي الإصابة فهو خائن للوطن. والخيانة ليست من طبعي.

وماذا عن علاقتك بالمدرب فيريرا؟

فيريرا مدرب كبير ويعرف واجباته جيدا، ولا يجامل أحدا على حساب آخر.

فهو يمتلك اسما وتاريخا كبيرا في أوروبا، واختياره للزمالك كان مناسبا وسيكتب اسمه بحروف من ذهب في تاريخ الزمالك وسيظل خالدا في أذهان المشجعين.

لم أوقع للأهلي

وجودك مع الزمالك تأخر أم جاء فى وقته ؟

بالتأكيد انضمامي للزمالك تأخر، فالمفاوضات بدأت منذ أكثر من 5سنوات وكانت عن طريق أحمد عبد الحليم نجم الفريق السابق، ولكن وقتها تم طلبي للخدمة العسكرية واضطررت للانضمام لفريق طلائع الجيش.

ولماذا اخترت الزمالك عن الأهلي؟

أنا مشجع للزمالك، ورفضت كل الإغراءات من أجل ارتداء قميصه.

وهل فعلا وقعت على عقود للأهلي؟

هذا لم ولن يحدث، ولو كنت وقعت على عقود مع الأهلي كانوا سيظهرونها ولن يتركوني في حالي، مثلما فعلوا مع خالد قمر ومعروف يوسف.

أنا مبدأي واحد. الزمالك فقط.

حازم إمام

من هو مثلك الأعلى في الملاعب ؟

مثلي الأهلي هو حازم إمام، فهو من صنع قيمة الرقم 14 وشرف لي أن أرتدي هذا القميص مع الزمالك. وأتمنى أن أحقق جزء مما قدمه مع النادي.

كما أنني أشعر بالسعادة بسبب لقب "الحاوي" الذي تطلقه الجماهير علي، أسوة بالكابتن حمادة عبد اللطيف أعظم من أنجبت الكرة المصرية.

ماذا تقول لجماهير الزمالك؟

أقول لهم شكرا على صبرهم على الزمالك طوال الفترة الماضية، فهم فعلا أوفى جمهور رأيته في حياتي، وبإذن الله سنخرج للاحتفال في شوارع مصر بدرع الدوري.