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فارس كرم في قفص الاتهام بسبب علاقة حب فاشلة

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فارس كرم في قفص الاتهام بسبب علاقة حب فاشلة فارس كرم في قفص الاتهام بسبب علاقة حب فاشلة

أكّدت مصادر مقرّبة من ريتا قرقفي، التي ذاع اسمها بعد الكشف عن علاقة حب تربطها بالفنان فارس كرم، أنّ العلاقة بين ريتا وفارس انتهت.
المصادر نفسها كانت قد قالت إنه لم يكن بين ريتا وفارس أي علاقة حب لتبدأ أو تنتهي، وإنّ كل ما كان بينهما مجرد جلسة عشاء فقط، ثم تحوّلت إعلامياً إلى علاقة حب.
وأوضحت المصادر أنّه لا أساس من الصحّة لكل ما نشر، وإنّه لا يعدو كونه شائعات القصد منها تداول اسم فارس كرم بعد غياب طويل عن اﻷعلام، بحسب مصادر قرقفي.

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