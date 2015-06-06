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النيابة توافق على استئناف 4 متهمين بتشكيل لجان تربوية لنشر فكر الإخوان

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النيابة توافق على استئناف 4 متهمين بتشكيل لجان تربوية لنشر فكر الإخوان النيابة توافق على استئناف 4 متهمين بتشكيل لجان تربوية لنشر فكر الإخوان
تقدم إسماعيل عمر، المحامى، باستئناف إلى المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، على حبس 4 متهمين بينهم مدرس أزهرى، 45 يوماَ على ذمة التحقيقات، فى اتهامهم بتشكيل اللجان النوعية التربوية لنشر فكر جماعة الإخوان بالقاهرة الجديدة ووافق المستشار محمد عبد الشافى، على الاستئناف أومن المقرر تحديد جلسة لنظره أمام إحدى دوائر الجنايات .

يذكر أن المتهمين فى القضية رقم 3303 جنح قسم أول القاهرة الجديدة لسنة 2014، هم كل من محمد مصطفى حنفى، 45 سنة، صاحب مكتبة محاسبة، وسعد حسين إمام، 49 سنة، مدير التخطيط بشركة المدينة المنورة للتكنولوجيا، والسيد طلعت، 52 سنة، مدير عام بشركة الكهرباء ببنها، محمود إسماعيل عبد الحميد، 37 سنة، مدرس أزهرى.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين جرائم، التحفظ على الأوراق النصية الخاصة بجماعة الإخوان، والرسائل الإلكترونية التى يستخدمونها فى نشاطهم الذى يتمثل فى إدارة قسم التربية المركزية بجماعة الإخوان، والانضمام لجماعة الإخوان، والتحريض على العنف، وحيازة منشورات، والدعوة للتظاهر دون ترخيص، وتشكيل لجان نوعية مركزية لإعادة صيانة المخططات الدعوية والتنظيمية والمنهاجية والتربوية التى يتم تدريسها لأفراد الصف الإخوانى بمختلف شرائحه التنظيمية للتواكب مع المستجدات التى طرأت على الحياة السياسية بالبلاد .

وكانت قوات الأمن بالقاهرة الجديدة أول، تمكنت من القبض على المتهمين الأربعة أثناء اجتماعهم بإحدى الشقق فى القاهرة الجديدة، لمناقشة كيفية وضع مناهج تربوية جديدة لشباب الجماعة.

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مصر 365