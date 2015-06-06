ضبط 470 مخالفة سير عكس الاتجاه وحجز 256 سيارة مخالفة بالجيزة

كثفت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مدير المرور، من حملاتها المرورية بشوارع وميادين المحافظة بناء على تعليمات اللواء طارق نصر مدير أمن الجيزة، لضبط المخالفين المرورية والخارجين على القانون.

وأسفرت الحملات المرورية التى شنتها الإدارة على المواقف العشوائية بمطالع و منازل الكبارى خلال شهر مايو الماضى، عن ضبط 6387 مخالفة لموقف عشوائى، و470 مخالفة سير عكس الاتجاه، وحجز 258 مخالفة سيارة و470 دراجة بخارية.

وتقوم الإدارة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بشن حملات مكبرة بشوارع ومحاور المحافظة لضبط المخالفات المرورية بهدف فرض الانضباط المرورى بالشارع المصرى.

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