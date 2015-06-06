قاتل شاب الإسكندرية: القتيل شهر بسمعة بنتى ولا نملك بالدنيا غير "سمعتنا"

حاول شاب إقناع سيدة بالطلاق من زوجها الذى تركها وسافر للعمل بإيطاليا حتى يتزوجها، فرفضت أن تضحى بعشرة العمر، وعندما فشلت جميع محاولاته قرر أن يراودها عن نفسها مستغلا غياب الزوج، لكنها أصرت على الرفض، فأذاع بين الناس على غير الحقيقة أن هناك علاقة غير شرعية تجمعه بها وكثيرا ما قضى معها ليالى حمراء، فقررت أسرة السيدة التخلص من الشاب الذى دنس سمعة ابنتهم فقتلوه، وتم القبض عليهم.

كواليس الجربمة بدأت بتلقى العميد شريف عبد الحميد مدير مباحث الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول باستقباله بلاغا من الأهالى بوجود جثة داخل شقة بالكيلو 23 طريق إسكندرية الصحراوى.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وتبين من المعاينة الأولية وجود جثة لشاب بدعى "محمد.ص" 23 سنة، صاحب محل منظفات ومقيم بمدينة كفر الزيات فى الغربية ملفوفة ببطانية مسجاة على ظهره بأرضية الصالة الخاصة بالشقة يرتدى كامل ملابسه، وبمناظرته تبين وجود جرح كبير بالرأس من الخلف وخروج أجزاء من المخ ووجود طعنات متفرقة.

تشكل فريق بحث لكشف غموض الجريمة، وتوصلت التحريات الأولية لوجود خلافات بين الضحية وسيدة تدعى "د.م" حيث كان يشهر بسمعتها ويدعى وجود علاقة غير شرعية بينهما، وأشارت أصابع الاتهام إلى أسرتها.

ألقت أجهزة الأمن القبض على والد السيدة "محمد.ف" 53سنة وابنه 16 سنة وزوجته 34 سنة، واعترفوا تفصليا بارتكابهم للجريمة.

قال المتهمون فى اعترافاتهم أمام العقيد محمد فوزى مفتش المباحث والمقدم خالد السقا رئيس مباحث قسم شرطة العامرية أول وضباط مباحث القسم، تزوجت ابنتنا من شاب محترم وخلوق ونظرا لسوء المعيشة قرر السفر إلى إيطاليا بحثا عن عمل، وكان يوجد بجوار شقة الزوجية شاب يبيع فى محل منظفات تعرف عليها وتعلق قلبه بها، عرض عليها أن تطلب الطلاق من زوجها حتى يتزوجها فرفضت، وعندما فشلت محاولاته فى إقناعها بالطلاق راودها عن نفسها اكثر من مرة فصدته، فقرر أن يشهر بسمعتها وسط الناس، و"إحنا ناس ما نملكش فى الدنيا غير سمعتنا .. قلنا له يا ابنى عيب ما اقتنعش فكان لازم نخرسه فقتلناه".

وأضاف المتهم، طلبنا من ابنتى استدراجه للشقة ووضعت له مخدر فى الشاى وعندما غالبة النوم ضربته بساطور بمساعدة ابنى وخنقته زوجتى بالإيشارب، وأحالهم اللواء محمد الشرقاوى مدير الأمن للنيابة.

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