أخبار عاجلة

فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
بالفيديو.. آمنة نصير: النقاب شريعة يهودية -
فيديو| وكيل النقابة: المحامية صفعتني على وجهي لما قولتلها أنتي «ست مستفزة» -
«اللي بيربي ديب بياكله».. كمال يوجه «3 رسائل» تحذيرية لأمير قطر -
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة -
عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

مصرع شخصين فى حادث تصادم عربة كارو مع ميكروباص بالوادى الجديد

Google+ Print
مصرع شخصين فى حادث تصادم عربة كارو مع ميكروباص بالوادى الجديد مصرع شخصين فى حادث تصادم عربة كارو مع ميكروباص بالوادى الجديد
لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة أجرة مع عربة كارو على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية تنيدة، وذلك نتيجة السرعة الزائدة، حيث تم نقل جثتى الشابين لمشرحة مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو على طريق الخارجة الداخلة بالقرب من نقطة تنيدة، مما أسفر عن مصرع كل من عبد الحكيم محمد يونس 30 سنة، ومقيم بمركز بلاط، ومحمد يونس محمد 45 سنة مقيم بمركز بلاط، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365