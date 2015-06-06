مصرع شخصين فى حادث تصادم عربة كارو مع ميكروباص بالوادى الجديد

لقى شخصان مصرعهما فى حادث تصادم سيارة أجرة مع عربة كارو على طريق الداخلة الخارجة بالقرب من قرية تنيدة، وذلك نتيجة السرعة الزائدة، حيث تم نقل جثتى الشابين لمشرحة مستشفى الداخلة المركزى وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق.

وكان قد ورد إخطار للواء نبيل العشرى، مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وعربة كارو على طريق الخارجة الداخلة بالقرب من نقطة تنيدة، مما أسفر عن مصرع كل من عبد الحكيم محمد يونس 30 سنة، ومقيم بمركز بلاط، ومحمد يونس محمد 45 سنة مقيم بمركز بلاط، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الداخلة المركزى، وتم تحرير محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة للتحقيق.

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