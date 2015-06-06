انفجار قنبلتين وإبطال مفعول أخرى أسفل برج كهربائى فى زفتى بالغربية

انفجرت عبوتان ناسفتان أسفل برج كهربائى "ضغط عالى"، زرعهما إرهابيون فى قواعد البرج، مما تسبب فى تدمير قواعد البرج.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الانفجار، وتم استدعاء خبراء المفرقعات والحماية المدنية، وبالفحص تم العثورعلى قنبلة ثالثة، ويقوم خبراء المفرقعات بالتعامل معها لإبطال مفعولها.

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