بالفيديو.."الغلابة" يستقبلون محلب بالقبلات والشكاوى بمعهد القلب فى إمبابة

استقبل عدد كبير من المواطنين "الغلابة"، المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته لمعهد القلب بإمبابة، بالأحضان، عارضين عليه كافة مشاكلهم.

وقابلت محلب سيدة مسنة فى بداية الجولة، شاكية من الطوابير و"البهدلة" على حد وصفها، قائلة: "المرضى تعبانين، واللى بيحصل فى العيادات الخارجية مهزلة"، فيما أبدى محلب استياءه بعد مشاهدته عددًا من السلوكيات، والظواهر السلبية، من بعض العاملين فى المعهد.

وفوجئ رئيس الوزراء أثناء جولته، بإحدى الممرضات تبيع مشترياتها، ما دفعه لتعنيفها مستنكرا: "هو إحنا فى سوق عكاظ ولا إيه؟.. كله هيتحاسب".

كما عنف محلب مسئولى المعهد بسبب وجود أطقم حمامات قديمة فى طرقات الأدوار المختلفة، ورد المسئولون بأن ذلك بسبب أعمال الصيانة والتطوير التى تتم حاليًا، فرد رئيس الوزراء: "4 سنوات مرت بعد الثورة، وقلنا هنتغير، ولكن إحنا مابنتغيرش لأن مفيش ضمير، لكن أكررها «كله هيتحاسب»".