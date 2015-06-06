دعوى جنائية أمام المحكمة العليا الأمريكية ضد 3 قيادات إخوانية

أرسل ائتلاف دعم صندوق تحيا مصر ، طلبا للمحكمة العليا الأمريكية، يطالب فيه بتحريك دعاوى جنائية ضد عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين المتواجدين حاليا بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وهم: وليد شرابى وحاتم عزام ومها عزام وآيات عرابي، لتورطهم فى أعمال إرهابية استهدفت مؤسسات الدولة المصرية .

وقال منسق الائتلاف طارق محمود -فى بيان صحفى اليوم السبت- إنه تم تحريك الدعوى عن طريق محامين بواشنطن، مرفقة بمستندات وأدلة تؤكد تورط هذه القيادات فى جرائم التحريض على القتل وارتكاب أعمال العنف والتخريب، وتتضمن عددا من المواد الفيلمية وصفحات رسمية للأشخاص جميعاً تؤكد ارتكابهم لتلك الجرائم.

وأوضح البيان أن وليد شرابي، متورط فى جرائم التحريض على قتل القضاة المصريين عبر نشر أسمائهم وعناوين أسرهم كاملة، فيما تورطت آيات عرابى فى التحريض على مؤسسات الدولة المصرية والمدنيين من خلال المقالات المحرضة على الإرهاب التى تنشرها فى موقع صحيفة مصر الحرة.

وأكد أن القانون الأمريكى يجرم التحريض على القتل وممارسة أعمال العنف والإرهاب، وأن تواجد القيادات الهاربة على الأراضى الأمريكية يجعلهم خاضعين للقانون الجنائى الأمريكى .