طبيب لـ"واتس آب اليوم السابع":محجر مواد بناء بجوار مستشفى بالمنوفية يضر المرضى

استمرارًا لتفاعل القراء مع خدمة "واتس آب اليوم السابع" WhatsApp Youm7، للمساهمة فى تحرير المواد الصحفية، أرسل طبيب صورًا توضح وجود محجر مواد بناء بجوار مستشفى فى مركز أشمون بالمنوفية.

وأضاف الطبيب فى استغاثته عبر "واتس آب اليوم السباع" أن المرضى وكل العاملين فى المستشفى متضررين من الغبار والأتربة، وعوادم "الديزل"، وأصوات اللوادر الناتجة عن تفريغ الحمولة فى المحجر، والتى لا يجوز وجودها بجوار مستشفى، رغم وجود قسم للأمراض الصدرية.

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رسالة القارئ لـ"واتس آب اليوم السابع"



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المحجر