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القوات المسلحة تساهم فى نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات

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القوات المسلحة تساهم فى نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات القوات المسلحة تساهم فى نقل أوراق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات
صدق الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على تخصيص عدد من طائرات المجهود الحربى لنقل أوراق امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية إلى عدد من المدن والمحافظات بالمناطق الحدودية والنائية، والتى تأتى فى إطار جهود القوات المسلحة لتأمين المجتمع ودعم جهود الوزارات والهيئات والمشاركة فى خدمة المواطنين.

وأعرب مسئولو وزارة التربية والتعليم والقائمين على نقل الامتحانات عن امتنانهم للدور الذى تقوم به القوات لمسلحة لخدمة المواطنين فى العديد من المجالات وما تقدمة من أنشطة وخدمات يعتز بها جميع أبناء الشعب، مؤكدين أنهم جزء لا يتجزأ من القوات المسلحة بقيمها وانضباطها وعملها الذى يضرب القدوة والمثل دائما لكل من يريد العطاء من أجل .


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