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روسيا اليوم: تدريبات عسكرية بحرية بين مصر وروسيا فى البحر المتوسط لأول مرة

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روسيا اليوم: تدريبات عسكرية بحرية بين مصر وروسيا فى البحر المتوسط لأول مرة روسيا اليوم: تدريبات عسكرية بحرية بين مصر وروسيا فى البحر المتوسط لأول مرة
ذكرت قناة روسيا اليوم، فى نبأ عاجل لها، منذ قليل، أن روسيا ومصر ستجريان مناورات عسكرية بحرية فى البحر المتوسط من 6 إلى 14 يونيو الجارى.

وكان القبطان فياتشيسلاف تروخاتشوف، مدير تأمين المعلومات فى الأسطول الأسود، قد قال: "دخل اليوم عدد من سفن أسطول البحر الأسود من التشكيلة دائمة الوجود فى البحر المتوسط، إلى ميناء الإسكندرية فى جمهورية العربية".

وهذه السفن، التى دخلت فى إطار فعاليات التعاون الدولى العسكرى بين أسطولى الدولتين، هى الطراد الصاروخى "موسكو"، وسفينة الإنزال الصاروخية ذات الوسادة الهوائية "ساموم"، والناقلة "إيفان بوبنوف"، والقاطرة "إم ب-31".

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مصر 365

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