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وزير الداخلية يشدد على دعم العلاقات مع المواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان

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وزير الداخلية يشدد على دعم العلاقات مع المواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان وزير الداخلية يشدد على دعم العلاقات مع المواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان
شدد وزير الداخلية، اللواء مجدى عبد الغفار، على ضرورة دعم العلاقات مع المواطنين وإعلاء قيم حقوق الإنسان وصون حرياته، فى مختلف الجهات الشرطية والتى تتصل بالتعامل المباشر مع الجمهور.

وأكد وزير الداخلية، خلال لقائه بمساعديه اليوم السبت، مواصلة العمل على دعم الترابط بين رجال الشرطة والمواطنين، وتوطيد الثقة بينهم، فضلاً عن إجهاض محاولات افتعال أزمات، للإيحاء بوجود مشاكل تتصل باحتياجات المواطنين.

ووَجَّهَ وزير الداخلية بالتواصل والتفاعل مع المواطنين، للوقوف على أوجه القصور، وإيجاد حلول جذرية لتلافيها، قائلاً إن تحقيق الأمن فى ظل المتغيرات والظروف الحالية يفرض على جهاز الأمن تحديات ومسئوليات ضخمة غير تقليدية.

وقال اللواء مجدى عبد الغفار، إن محاولات الإساءة أو النيل من وطنية جهاز الشرطة، لن تثنى رجاله عن الزود بأرواحهم، وبذل جهودهم، لحماية مقدرات الوطن، والشعب العظيم، مؤكّدًا أنه لا تهاون فى تنفيذ قرارات إزالة الإشغالات، والتعديات على أراضى الدولة، ولا تستر على مخطئ أو متجاوز، والجميع أمام القانون سواء.

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مصر 365