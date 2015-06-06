نصائح هالا عجم لمكياج طبيعي هذا الموسم

" حافظي على طبيعيتك بعد المكياج" هذه النصيحة الأساسية التي تعتمدها خبيرة التجميل هالا عجم في عملها، انطلاقاً من مبدئها الوثيق بأن الجمال الطبيعي هو أساس جاذبية المرأة. تعمل هالا على إقناع كل سيدة بالتحرر من ضغوطات المجتمع وإبراز هويتها الحقيقية بعدم المبالغة بالمكياج.

تابعي معنا تفاصيل المقابلة الخاصة التي أجرتها "سيدتي "مع خبيرة التجميل العالمية هالا عجم للتعلم من خبرتها في هذا المجال، واكتشفي ما هو المكياج المناسب.

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هالا عجم: لا قواعد للمكياج

تنصح هالا عجم كل سيدة أن تكتشف حقيقة شخصيتها، لتستطيع أن تبرز جمالها الخاص في المكياج، وتختار ما يناسب لون بشرتها وشكل عينيها. وتؤكّد أن الأنوثة تكتمل في الإطلالة النضرة والمنعشة. وتفضل ألا تضع قواعد للماكياج، إذ أن اختيار الإطلالة التي تريدين أن تظهري بها يحتم عليك طريقة مكياج معينة تختلف من امرأة إلى أخرى. هالا عجم تنصح كل سيدة أن تتحدث مع خبير التجميل وتخبره عن عاداتها الجمالية وطرقها اليومية في تطبيق المكياج، وبعدها يأتي دوره ليبدي رأيه وينصحها بالأفضل. إنه الفن التجميلي الحقيقي الذي تتميز به خبيرة التجميل هالا عجم.

إليك بالصور إطلالات مختلفة لمكياج هالا عجم مناسبة لسهرات الصيف:

5 نصائح من هالا عجم لمكياج ثابت ونظيف:

- يجب أن يكون تحضير الوجه أمراً طبيعياً في حياة المرأة اليومية. لا أنصحها أبداً أن تخضع إلى جلسات تنظيف الوجه لإزالة الرؤوس السوداء.

- أنصح كل سيدة أن تجرب مستحضرات العناية بالبشرة قبل شرائها، وهي بحاجة يومياً إلى غسول الوجه ومرطب للبشرة.

- ليبقى الوجه نقياً، على المعدة أن تكون نظيفة. من هنا، أنصح كل امرأة أن تكثر من شرب الماء.

- انتبهي لأن تزيلي الماكياج قبل النوم.

- زوري طبيب أسنان وتأكدي من صحة أسنانك. يمكنك إجراء جلسات تبييض، شرط ألا تكثري منها؛ كي تبقى أسنانك طبيعية. تأكدي أن ابتسامتك هي الأهم.

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