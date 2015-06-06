شكل وجهك يحدد تسريحة شعرك

قد تعجبك إحدى تسريحات شعر النجمات، وعندما تقومين بتنفيذها على شعرك تكون النتيجة تسريحة لا تناسبك إطلاقاً على الرغم من أنها جميلة جداً على إحدى صديقاتك، في هذه الحالة تأكدي أن السر يكمن في شكل وجهك، فشكل الوجه يعتبر من أهم محددات تسريحة الشعر.

إليك بعض التسريحات المناسبة لأشكال الوجه المختلفة:

1. الوجه المستدير

حاولي إبراز جمال وجهك المستدير بتسريحة شعر جديدة ومبتكرة تزيد من جمال ملامحك، فإذا كنت من ذوات الوجه المستدير عليك أن تقومي بترك شعرك على الجانبين لخلق توازن بين شعرك ووجهك بحيث يظهر وجهك بشكل أنحف قليلاً.

2. الوجه البيضاوي

هو من أفضل أشكال الوجوه، وتناسبه الكثير من التسريحات المختلفة، كل ما عليك فعله هو تجربة التسريحة التي تفضلينها على وجهك للتأكد إذا كانت تناسبك أم لا.

3. الوجه على شكل قلب

يتميز هذا الوجه بأن الخدين أوسع من الوجه، لذلك فإن أفضل شيء لهذا الوجه هو الشعر الطويل، أما إذا كان شعرك قصيراً فقومي بتقسيمه من المنتصف واتركيه على وجهك لخلق التوازن بين شعرك ووجهك، كما يمكنك استخدام المكياج لتخفيف الذقن وخلق التوازن بين خديك وذقنك.

4. الوجه المربع

إن الوجه المربع يكون مربعاً عند الفك وعند الجبهة، لذا عليك اختيار تسريحة شعر تخفف من شكل الجبهة والفك معاً، وأفضل تسريحة لهذا الشعر هي تقسيم شعرك من أحد الجانبين، فذلك سيساعد على تخفيف حدة الزوايا البارزة في شعرك.

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