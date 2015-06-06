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يارا تختار تصميم Lanvin وتنافس به كلوي كارداشيان

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يارا تختار تصميم Lanvin وتنافس به كلوي كارداشيان يارا تختار تصميم Lanvin وتنافس به كلوي كارداشيان

السبت 06-06-2015 15:26

عرفت المغنية اللبنانية يارا باختياراتها الأنثوية الناعمة في كلّ ظهور لها. وقد شاهدناها متألّقة في حفل الموريكس دور، في ليلة الجمعة، بفستان رائع باللون الأحمر من Lanvin. وقد نسّقته مع حقيبة وحذاء باللون الذهبي. ولكن يارا لم تكن أوّل من ارتدت هذا الفستان، فقد سبقها إليه نجمات أخريات.
ارتدت كلوي كردشيان هذا الفستان مع حذاء لحميّ بسيط، في حفل الأوسكار لهذا العام، فبدت إطلالتها ناعمة وأنيقة. واختارت الممثلة ديانا أراغون نفس الفستان في إطلالة سابقة لها على السجادة الحمراء، بينما اختارت أن تنسّق فستانها مع حذاء أسود بتصميم جذاب.

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سيدتي