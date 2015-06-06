فساتين سهرة مُذهلة؛ استوحيها من النجمة "كايت هادسون"

هنالك الكثيرات من النجمات الأنيقات اللواتي يُمثّلن القدوة في ما يتعلق بالموضة والأناقة. فبعضهن يتمتعنّ بأسلوب يوميّ رائع، وبعضهنّ الآخر لديهنّ أسلوب فاخر مميّز، والبعض أسلوبهنّ معاصر، بينما البعض الآخر أسلوبهنّ كلاسيكيّ ورزين. لكنّ النجمة Kate Hudson تتمتّع بأجمل أسلوب وأروع إطلالات على السجّادة الحمراء، وقد اخترنا أجمل فساتين السهرة التي ارتدتها في مناسبات متنوّعة لعلك تستوحين منها فستاناً لسهراتك.

وقد انتقت هذه الفساتين من دور أزياء عريقة ومتنوعة، منها: Versace، Armani، Gucci، Alexander McQueen، بالإضافة إلى Zuhair Murad، Stella McCartney، وMichael Kors. وقد تنوّعت تصاميم الفساتين بشكل كبير من ناحية القصّات والألوان والتفاصيل.

هي دائماً تُحسن اختيار أجمل الاكسسوارت لإكمال هذه الإطلالات من مجوهرات وحقائب وأحذية أنيقة، كما نراها في تسريحات شعر ناعمة ومكياج مميّز يليقان بها وبالإطلالات التي اختارتها.

جمعنا اليوم أبرز إطلالات النجمة Kate Hudson على السجّادة الحمراء بفساتين السهرة لتستوحي منها أنت أيضاً أجمل إطلالة لمناسباتك المقبلة.

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