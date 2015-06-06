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دار زينيت تعلن عن أحدث ابتكاراتها للعام 2015

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دار زينيت تعلن عن أحدث ابتكاراتها للعام 2015 دار زينيت تعلن عن أحدث ابتكاراتها للعام 2015

السبت 06-06-2015 16:44

سافر خبراء الساعات في رحلة مع دار الساعات السويسرية، "زينيت" Zenith، بالتعاون مع مجموعة ريـﭬولي لاستكشاف آخر ابتكارات الدار للعام 2015 التي كشفت النقاب عنها في معرض خاص أقيم في صالة R في فندق H في دبي. وقد حظي زوار المعرض بالفرصة لاكتشاف الإلهام الذي يقف وراء ابتكارات "زنيت" Zenith الجديدة.
حضر المعرض الذي امتدّ طيلة أربعة أيام نخبة من وسائل الإعلام وكبار الشخصيات من الزبائن الذين جرى إطلاعهم على أحدث منتجات الدار للعام الجاري، ومن أبرزها ساعةEl Primero Chronomaster 1969 Tour Auto Edition .

وتخلّل المعرض كذلك الكشف عن ساعات جديدة أخرى هيEl Primero Chronomaster Open Lady، El Primero Chonomaster Night Vision، El Primero Chono Classicإضافة إلى ساعة Origami الجديدة للسيدات بحجم 33 مم.

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سيدتي