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ضبط مدرسين من عناصر الإخوان بأسوان

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ضبط مدرسين من عناصر الإخوان بأسوان ضبط مدرسين من عناصر الإخوان بأسوان

صورة أرشيفية

تمكنت حملة أمنية من قوات الأمن الوطنى بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان من ضبط مدرسين من عناصر الإخوان بأسوان متهمين بإثارة الشغب والتحريض على العنف.

تلقي مدير أمن أسوان إخطارًا من العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث أسوان بقيام حملة أمنية من قوات الأمن الوطنى بالتنسيق مع مديرية أمن أسوان من ضبط كلاً من “فراج .ح. م – 40 سنة – مدرس” ومقيم بقرية بنبان، و”جابر. ع. ح – ٤٥ سنة – مدرس” ومقيم بقرية بنبان دائرة مركز دراو، والمطلوب ضبطهما وإحضارهما من النيابة العامة لتورطهم في إثارة الشغب والعنف والتحريض على التظاهرات والمشاركة فيها، تحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة.

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