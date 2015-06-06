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الحبس عام لضابط مراقبة بمطار القاهرة لاتهامه بتبديد منقولات زوجته

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الحبس عام لضابط مراقبة بمطار القاهرة لاتهامه بتبديد منقولات زوجته الحبس عام لضابط مراقبة بمطار القاهرة لاتهامه بتبديد منقولات زوجته

أرشيفية

قضت محكمة جنح الجديدة برئاسة المستشار شريف نافع، بحبس محمد عزت عبد الهادي ضابط مراقبة جوية بمركز الملاحة الجوية بالشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية بمطار القاهرة، سنة غيابياً مع غرامة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ في القضية رقم 1878 لسنة 2015 لإتهامه بتبديد منقولات زوجته .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن المتهم بدد الأمانة الموكلة إليه وتصرف فيها بنية حرمان زوجته دينا السيد أنور الصيدلانية منها، مما أضر بها الأمر الذي لم يظهر عليه دفاع مقبول من قبله وتسلمت مباحث مطار القاهرة صورة من الحكم لتنفيذه والقبض على المتهم. ومن المتوقع صدور قرار بوقفه عن العمل لحين تنفيذ الحكم أو التسوية مع زوجته.

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