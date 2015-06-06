مركز حقوقى يطالب بضم عاملى مستشفى فرشوط العاملين ببند حساب صندوق الخدمات

أصدر مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان بيانا اليوم، يطالب كلا من وزيرى الصحة ومحافظ قنا بسرعة اتخاذ التدابيراللازمة لضم عدد من العاملين بمستشفى فرشوط المركزى، والذين يعملون تحت بندحساب صناديق الخدمات للعاملين الذين تم تثبيتهم منذ حوالى 8 أشهر.

وقال بركات الضمرانى انه وبعد تضرر كل من كريمة عبد السيد وزينب صبحى وراشد فتحى وربيعة صابروعماد حمدى لعدم إدراج أسمائهم ضمن كشوف الـ50 بالمائة، والتى تم تثبيتها بالرغم من إدراج من هم أحدث منهم، وبعد التحقيقات التى أجريت مع المسؤلين ثبت أحقيتهم ومجازاة المتسببين مع توصية من النيابة الإدارية للجهة الإدارية المتمثلة فى مديرية الشئون الصحية بقنا بأعمال وجه التعليمات نحو إدراج أسماءالشاكين سلفا ضمن نسبه الـ50بالمائة من العمالة المقترح تثبيتهم بالمرحلة الأولى وفقا لأقدميتهم.

وناشد الضمرانى مدير مركزحماية بقنا كل من وزيرالصحة ومحافظ قنا بالعمل على سرعة إعادة الحقوق لأصحابها، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وإداراج هؤلاء العمال ضمن من تم تثبيتهم مع حفظ حقوقهم كاملة.