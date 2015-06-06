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الصين تواجه الغش في الامتحانات بالطائرات

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الصين تواجه الغش في الامتحانات بالطائرات الصين تواجه الغش في الامتحانات بالطائرات

اعتمدت السلطات التعليمية في الصين على الطائرات بلا طيار، وما هي مزودة به من تقنيات، لإيقاف ظاهرة الغش في الامتحانات، المؤهلة للانضمام إلى الجامعة، حسب ما نقلت وسائل إعلام صينية.

والطائرات المعروفة في الصين باسم “جاوكاو” ستطير بصمت فوق الطلبة، وهم فى أماكن الامتحانات التى تستوعب أكثر من 9 ملايين طالب كل عام.

وستقوم تلك الطائرات بالبحث عن موجات الراديو التى قد يعتمد عليها بعض الطلاب فى الغش عبر أجهزة استقبال صغيرة.

ومن المعروف أن امتحانات القبول الجامعي، المعروفة بصعوبتها في الصين، تجرى في أماكن مفتوحة كالساحات العامة والملاعب التي تستوعب آلاف الطلبة.

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