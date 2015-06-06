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قريباً وللمرة الأولى..حبوب «فياجرا» للنساء

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قريباً وللمرة الأولى..حبوب «فياجرا» للنساء قريباً وللمرة الأولى..حبوب «فياجرا» للنساء

أيدت توصية أصدرتها لجنة خبراء تابعة للوكالة الأمريكية للأغذية والأدوية “إف دى إيه”، تسويق حبوب “فلايبنسرين”، لـتطرح في السوق الأمريكية قريباً حبوب “فياجرا” للنساء للمرة الأولى، كي تعطى لهؤلاء اللواتى لم يتعرضن بعد لانقطاع الطمث لكنهن يعانين من فتور جنسي.

ولم توافق الوكالة مرتين على تسويق هذا العقار، أولاهما فى العام 2010 وثانيتهما فى العام 2013، وهى ليست ملزمة باتباع توصيات خبرائها، لكنها تعتمدها فى أغلب الأحيان.

وصوت الخبراء بـ18 صوتا مقابل 6 لصالح تسويق العقار، فاهتزت القاعة بالتصفيق خلال هذه الجلسة العامة.

لكنهم شددوا على ضرورة عدم منح الضوء الأخضر إلا فى حال اتخذت مجموعة “سبراوت فارماسوتيكلز” التى تصنعها، تدابير لضمان أن النساء اللواتى يتناولن هذا العقار يدركن تمام الإدراك آثاره الجانبية، من قبيل النعاس والإغماء وانخفاض ضغط الدم.

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