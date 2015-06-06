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استئصال ورم يزن 9 كيلو من بطن مريض فى المنصورة

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استئصال ورم يزن 9 كيلو من بطن مريض فى المنصورة استئصال ورم يزن 9 كيلو من بطن مريض فى المنصورة
نجح فريق طبى برئاسة الدكتور أمجد فؤاد مدير مستشفى الجهاز الهضمى بالمنصورة، فى استئصال ورم يزن 9 كيلو من بطن مريض، بعد جراحة استمرت ثلاثة ساعات.

وقال المريض "محمد.ع"، 32 سنة، محاسب لـ"اليوم السابع": "كنت أعشر بألم شديد فى البطن، منذ 3 أشهر، دون أن أعلم السبب برغم ترددى على أكثر من طبيب".

فيما قال الفريق الطبى "إن الورم كان متغلغلا داخل أحشاء المريض، وتم استئصاله بالكامل، وسحب عينة منه لبيان ما إذا كان ورما حميدا أم خبيثا".
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