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انطلاق فعاليات مهرجان «صور المسرحي الدولي» بمشاركة مصر

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انطلاق فعاليات مهرجان «صور المسرحي الدولي» بمشاركة مصر انطلاق فعاليات مهرجان «صور المسرحي الدولي» بمشاركة مصر

تنطلق مساء اليوم فعاليات الدورة الثانية من مهرجان “صور المسرحى الدولى” بمشاركة العديد من الفرق المسرحية العربية والدولية وبمشاركة .

 وقال المخرج قاسم إسطنبولى مدير المهرجان فى تصريح “لوكالة أنباء الشرق الأوسط” إن الدورة الثانية من مهرجان “صور المسرحى الدولى” يمثل انطلاقة نحو مهرجان مسرح عالمى فى مدينة صور اللبنانية.

وأضاف أن الدول المشاركة فى المهرجان هى “مصر، والجزائر، والعراق، وتونس، وليبيا، وفلسطين، وسوريا، وإسبانيا، ولبنان”، موضحا أن الدورة الثانية تقام تحت شعار “تحية إلى المسرحى الراحل ريمون جبارة”.

وأشار إلى أن برنامج الدورة الثانية من المهرجان يشمل العديد من ورش العمل المسرحى والندوات الفعالة التى تناقش قضايا المسرح فى لبنان والعالم أجمع.

وأوضح قاسم اسطنبولى أن المهرجان يهدف إلى دعم المسرحيين الشباب والأعمال المسرحية اللبنانية وطلاب الجامعات والعمل على تلاقى الحضارات والثقافات المختلفة، وتأسيس حركة مسرحية يعمل على بلورتها فى الجنوب فريق مسرح إسطنبولى من خلال تدريب الشباب، وإقامة العروض فى الشوارع والساحات العامة، ما يجعل مدينة صور عاصمة للمسرح بمهرجان فريد من نوعه فى لبنان .

وأكد أن المهرجان يأتى بعد تأسيس “مسرح إسطنبولى” فى مدينة صور وإعادة افتتاح سينما الحمرا بعد 30 عاما من الغياب من قبل فريق اسطنبولى وإقامة مهرجان صور المسرحى الأول فى يونيو الماضى، الذى شاركت فيه 12 دولة عربية ودولية.

وتعد سينما الحمرا من أقدم صالات السينما فى لبنان وشهدت على أعمال كبار الفنانين اللبنانيين والعرب أمثال؛ شوشو، ودريد لحام، ونصرى شمس الدين، ومرسيل خليفة، والشيخ إمام، وأحمد فؤاد نجم، ومحمود درويش، وغسان كنفانى، ومظفر النواب، وفهد بلان، وسميرة توفيق، وريمى بندلى، وغيرهم.

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